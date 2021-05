Despre avatarurile artistice ale d-lui Bulai

Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 1 iunie, cluburile de voluntariat Rotaract Alba Iulia și Interact Alba Iulia, in colaborare cu Primaria Alba Iulia, organizeaza festivalul Cetatea Copiilor. Acțiunea se adreseaza copiilor cu varste cuprinse intre 5 și 13 ani, avand ca scop promovarea artei, culturii și activitaților sportive…

- Pe lista noilor masuri de relaxare anuntate, joi, de Guvernul, se afla si deschiderea de la 1 iunie a cluburilor, barurilor și discotecilor, la o capacitate de 50%, pentru persoanele vaccinate. Totodata, vor putea fi organizate evenimente mari, in spațiu deschis, cu pana la 1.000 de persoane care fac…

- Guvernul a aprobat cresterea, de la 1 iunie, de la 500 la 1.000 a numarului participantilor la activitatile culturale, artistice, de divertisment desfasurate in spatii deschise, daca fac dovada ca sunt vaccinate anti-COVID, testate sau trecute prin infectia cu SARS-CoV-2, a anuntat, joi, prim-ministrul…

- Persoanele care vor participa, incepand de vineri, la maratonul de vaccinare din Bucuresti, la Biblioteca Nationala a Romaniei si la Sala Palatului, se vor bucura zilnic si de un program cultural, informeaza Ministerul Culturii. "Ma bucur ca prin acest parteneriat cu Universitatea de Medicina si…

- Timp de cateva zile, Iulius Town devine spațiul de expunere al studenților de la Universitatea de Vest Timișoara. In parc, are loc Cromatic(ou) 2021, o expoziție inedita cu oua gigant pictate, iar in Iulius Mall veți putea admira proiectul Urme, care scoate in evidența importanța reciclarii. Pana marți,…

- • o instalație ce reprezinta materia invizibila a particulelor de energie inalta provenite de la supernove și din universul indepartat • lucrari cu mușchi „artificiali”, celule vii crescute pe suport...

- De mai bine de 10 ani luna martie marcheaza la Suceava Luna Francofoniei, o perioada bogata in activitați artistice și culturale, concursuri, precum și lansari de carte și revista.Proiectul francofon "Francofonia in comunitate" lansat in anul 2012 de Biroul Francez in colaborare cu ...

- In premiera, artistul plastic Valeriu Șușnea organizeaza, la Galeriile de Arta „Ion Andreescu”, in data de 6 martie, o expoziție aniversara conceputa ca un dialog cu fiica sa, Ana Șușnea, membra stagiara a Uniunii Artiștilor Plastici, care are deja la activ un deceniu bogat in exprimari artistice.…