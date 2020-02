Despre alfabetizarea financiară Economia moderna presupune, din ce in ce mai mult, ca populatia sa faca multe alegeri financiare complexe si, uneori, derutante. Aproape zilnic, studentii nostri, colegii, rudele si chiar persoane straine ne pun intrebari dificile precum: Ar trebui sa inchiriez sau sa cumpar o casa? Cat trebuie sa dau avans? Cat imi pot permite sa platesc pentru un credit? Ar trebui sa inchiriez sau sa cumpar o masina? Cat ar trebui sa economisesc pentru pensie si (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

