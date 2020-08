Despre activitatea bancară Dar aceleasi acuzatii poate fi aduse cateodata oricarei alte companii. Bancile din punct de vedere juridic sunt societati comerciale pe actiuni si ca orice alta companie au ca scop obtinerea de profit - altfel ar fi organizate ca fundatii sau asociatii. Din pacate, singurul moment placut in relatia cu o banca ramane doar momentul acordarii creditului, dupa acest moment nimanui nu ii mai place sa interactioneze cu banca deoarece de cele mai multe ori interactiunea presupun (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Volumul creditelor noi acordate populatiei si companiilor, in cele patru luni de la debutul pandemiei, reprezinta 8,5% din soldul creditului neguvernamental aferent lunii iunie 2020. Bancile din Romania au acordat credite noi populatiei si companiilor in valoare de peste 23,1 miliarde de lei, in perioada…

- O criza bancara s-ar putea suprapune crizei sanitare. Oficial BCE: Bancile din zona euro ar putea avea in curand dificultati Bancile din zona euro ar putea avea in curand dificultati, daca actuala criza se va agrava si va eroda capitalul acestora, a afirmat italianul Andrea Enria, presedintele cosiliului…

- Pentru urmatorii 2-3 ani situația nu va fi roz în sistemul bancar, spune șeful firmei de consultanța A.T. Kearney România, Ștefan Marcu. Urmatoarele 18 luni vor fi dificile pentru banci. ”Daca ne uitam la banking ca la un business cu venituri și costuri, vedem ca bancile sunt acum…

- ■ absolventii care au cel putin 16 ani, pot beneficia de sprijin de la stat ■ ajutorul de somaj este in valoare de 250 de lei si se acorda pe o perioada de 6 luni ■ actele trebuie depuse in 60 de zile de la data incheierii cursurilor ■ Absolventii institutiilor de invatamint in virsta […] Articolul…

- Ministerul Finantelor a imprumutat luni de la banci 1,04 mld. lei printr-o emisiune de obligatiuni scadenta in 2028, la o dobanda de 3,87% pe an, transmite Mediafax. La licitatie au participat 7 dealeri primari, cererea totala fiind de 1,59 mld. lei. Din suma totala, bancile au oferit in cont propriu…

- Credere solicita Ministerului Finantelor Publice demararea unui control tematic la bancile comerciale, in contextul in care OTP Bank incalca Ordonanta de Urgenta a Guvernului 37/2020 privind suspendarea platii ratelor, incasand sume necuvenite de la consumatorii din Romania, a anuntat miercuri asociatia.…

- Bancile din Romania au solutionat, la doua luni de la debutul crizei de sanatate generata de pandemia COVID-19, peste 83% din cele aproximativ 317.000 de solicitari depuse de clientii persoane fizice si juridice pentru suspendarea obligatiilor de plata lunare din contractele de credit, a anuntat luni…

- Google si Facebook si-au anuntat angajatii ca pot munci de acasa tot restul anului. Activitatea din sediile companiilor va fi reluata din iulie, dar la serviciu vor merge doar cei care nu iși pot desfașura activitatea de la domiciliu, anunța MEDIAFAX.Au sedii de peste un miliard de dolari,…