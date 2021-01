Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE) a ales-o marti in postul de secretar general al Adunarii pe Despina Chatzivassiliou-Tsovilis, care devine prima femeie ce detine acest post in istoria de 72 de ani a APCE, informeaza un comunicat de presa al forului. Despina Chatzivassiliou-Tsovilis,…

- Mircea Geoana, secretar general adjunct al NATO si fost ambasador al Romaniei in SUA, se declara socat de incidentele din Congresul american, unde protestatarii au intrat si au vandalizat mai multe incaperi. "Nu am crezut vreodata ca am sa traiesc momente ca cele pe care intreaga planeta…

- Fostul secretar general al Guvernului Sandu, Andrei Spinu, va deține funcția de secretar general al instituției prezidențiale. Iar in funcția de secretar general adjunct ramine Cristina Botnariuc, numita in 2019. Potrivit informațiilor aparute pe site-ul Președinției, din Aparatul președintelui vor…

- In cadrul reuniunii Comisiei pentru afaceri politice și democrație a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), desfașurata in format online in 10 decembrie 2020, senatorul Titus Corlațean a avut o serie de intervenții, in calitate de raportor, pe tema marcarii a zece ani de la intrarea…

- Germanca Helga Schmid a fost numita vineri in functia de secretar general al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), au declarat diplomati europeni pentru DPA. Decizia a fost luata vineri, prin consens, de ministrii de externe ai celor 57 de state membre ale OSCE, intr-o reuniune…

- Germanca Helga Schmid a fost numita vineri in functia de secretar general al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), au declarat diplomati europeni pentru DPA, potrivit AGERPRES. Decizia a fost luata vineri, prin consens, de ministrii de externe ai celor 57 de state membre…

- Desemnarea viceprimarilor in Timișoara și a vicepreședinților Consiliului Județean Timiș a trezit un mare interes in ultima perioada... The post Clarificari privind constituirea majoritaților in localitațile timișene. Le ofera Danuț Groza, secretar general interimar al PNL Timiș appeared first on Renasterea…

- Care erau subiectele zilei in urma cu trei decenii, in 1990 BRASOV: 15 Noiembrie 1987- 15 Noiembrie 1990 CELEBRAREA REVOLTEI ANTITOTALITARE - corespondentii ziarului nostru aflati la fata locului relateaza intimplarile acestei zile memorabile din calendarul revolutiei romane - in pagina a 2-a- BUCURESTI:…