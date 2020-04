Despescu: MAI a acordat o atenţie deosebită zonelor Suceava şi Ţăndărei; au fost direcţionate şi forţe de la Bucureşti Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne Bogdan Despescu a afirmat, joi noaptea, ca structurile MAI continua sa impuna restrictiile de miscare si sa mentina ordinea si siguranta publica, acordandu-se o atentie deosebita zonelor Suceava si Tandarei, unde au fost directionate si forte de la Bucuresti in sprijinul celor din teritoriu. ‘Activitatile structurilor MAI au continuat avand ca scop principal protejarea populatiei si prevenirea raspandirii noului tip de coronavirus, prin impunerea restrictiilor de miscare si mentinerea unui climat de ordine si siguranta publica. Suntem concentrati… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

