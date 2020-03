Despescu: Activitatea MAI, cea mai importantă din ultimii 30 de ani Peste 27.000 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne au executat in ultimele 24 de ore misiuni de patrulare in zone ale spitalelor, de asigurare a pazei la unitatile de carantina, verificare a persoanelor aflate in izolare, insotire a convoaielor cu cetateni introdusi in carantina sau in izolare la domiciliu, fiind cea mai importanta activitate din ultimii 30 de ani, potrivit secretarului de stat in MAI Bogdan Despescu.



"Noaptea trecuta a fost cea mai importanta activitate din ultimii 30 de ani la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, o activitate planificata foarte judicios,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

