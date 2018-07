Stiri pe aceeasi tema

- Un nou cuplu din showbiz-ul romanesc si-au spus „ADIO”. Povestea de dragoste dintre Liviu Varciu și Anda Calin a luat sfarșit și nu mai este nici o cale de intoarcere. „Dragi prieteni, asa cum ma știti, eu sunt un om sincer. Știu ca mereu v-a placut asta la mine și nu o sa va dezamagesc nici acum. Vreau…

- Una dintre cele mai mari admiratoare ale realizatorului TV este Denisa Despa. Vedeta a facut insa o marturisire bomba. Ea a spus ca doar viseaza la Victor, insa crede ca acesta s-a cuplat deja cu Andreea Mantea. "Mi-am pierdut cuvintele cand vine vorba de el, dar da, daca el este disponibil…

- Bianca DrEgu"anu "i Victor Slav "i-au spus ~ADIO! dupE ce, se pare, s-au luptat indelung pentru a-"i salva rela:ia. Chiar dacE cei doi locuiau deja separat, au continuat sE incerce sE reaprindE flacEra. }nsE, totul a fost in zadar, intr-un final.

- Un nou cuplu in showbiz. Roxana Ilie este protagonista noii povesti de iubire care a luat pe toata lumea prin surprindere. Roxana Ilie nu a mai fost vazuta in ultima perioada in bratele niciunui alt barbat, iar dupa divortul din urma cu trei ani de Mihai Plesea, modelul a fost destul de retinuta cu…

- Cezar Ouatu traieste cea mai frumoasa perioada din viata lui. S-a indragostit, iar de aproximativ trei luni are o relatie frumoasa cu o tanara blondina, cunoscuta in showbiz. Andreea Vilau a reusit sa ii fure inima artistului.

- Daca la inceputul colaborarii doar se tachinau in timpul matinalului de la Antena Stars, iata ca intre timp termenii relației s-au schimbat intre Razvan Botezatu și colega lui de platou Madalina Dumitru. Nu este pentru prima oara cand se vorbește despre o relație intre cei doi. Doar ca, in 2016, aceștia…

- E plina lumea de flori si de fete frumoase. Unele au noroc cu caru, altele isi mai fac norocul cu mana lor sau mana altora! O astfel de fata frumoasa si norocosa este si protagonista materialului nostru, Floricica, dar nu Floricica dansatoarea, Florentina Raiciu.