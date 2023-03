Stiri pe aceeasi tema

- Andreea și Sergiu Hanca au planuit sa se mute in Dubai și sa lase Romania in urma. Deși au avut mai multe planuri de-a lungul vieții, inclusiv o mutare in Polonia, aceștia iși doresc sa ajunga in Emirate. Soția fotbalistului l-a sprijinit tot timpul in cariera, iar acum au planuri noi de viitor.

- Dupa 10 ani de relație, Simona Suhoi, ex-Sensual, a anunțat ca s-a desparțit de iubitul ei, iar de data aceasta a fi vorba despre o separare definitiva. Ea ar fi fost cea care a luat decizia și nu are regrete, dar barbatul ar crede ca este doar o gluma.

- Dupa ce a trecut printr-un divorț și mai multe controverse legate de fostul partener, iata ca lucrurile s-au așezat cum nu se poate mai frumos pentru o vedeta, care a fost ceruta in casatorie de iubitul sau, chiar de Ziua Indragostiților.

- Sunt iubiți de o țara intreaga, dar au decis sa se desparta. Un cuplu celebru din lumea manelelor și-au spus „adio” din nou, dupa ce, in trecut, au mai acordat o șansa poveștii lor de dragoste. Ulterior, ambii au postat cate un mesaj in care lasa de ințeles ca lucrurile nu au fost deloc bune intre ei.

- Sa fie oare desparțirea momentului in showbiz-ul romanesc? O intorsatura de situație o sa ii șocheze pe mulți. Femeia fatala ar fi fost parasita pentru fosta soție. Cum a fost dat de gol manelistul chiar de fosta partenera de viața.

- Showbiz-ul romanesc este plin de surprize. Unul dintre artiștii cunoscuți de la noi din țara a lasat-o pe iubita sa pentru o cunoscuta transgender de pe Tik Tok. Ondy, fostul concurent de la X-Factor a renunțat la Andreea Bostanica pentru o tanara stabilita in Anglia, Aly Bombonica.

- Unul dintre cele mai iubite cupluri de la Mireasa s-au desparțit la scurt timp dupa marea finala. Cei doi au ales sa se casatoreasca, fiind și caștigatorii premiului, dar se pare ca evenimentul nu a venit intr-un moment așteptat. Aceștia și-au spus „adio” in mai puțin de o luna.

- Desparțire in showbiz-ul romanesc! Francisca și Bogdan Lațescu au pus capat unei relații de 10 ani, iar cei doi au decis sa mearga pe drumuri separate. Anunțul a fost facut de artista pe rețelele de socializare, acolo unde a marturisit detalii despre acest subiect, dar și cat de dificil i-a fost sa…