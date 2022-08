Despărțire șoc în showbizul românesc. Vedeta care este din nou singură O vedeta de la noi a ramas din nou singura. Tanara i-a spus adio iubitului dupa o relație ferita de ochii lumii. Fanii acesteia au ramas fara reacție atunci cand au auzit noile vești pentru ca sperau ca povestea lor sa o aduca pe ea in fața altarului. Cea din urma facuse declarații recente despre […] The post Desparțire șoc in showbizul romanesc. Vedeta care este din nou singura appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bat clopote de nunta in showbiz-ul nostru. O vedeta indragita de public a fost ceruta de soție. Vedeta nu exclude nici varianta de a deveni din nou mama și susține ca „va imbrațișa mereu ceea ce-i ofera Dumnezeu”. Iata despre cine anume este vorba! Pentru cine bat clopote de nunta in showbizul romanesc…

- Vica Blochina a dat petrecere de zile mari de ziua ei! Showbizul romanesc a avut parte de una din cele mai incendiare petreceri. Vedeta și-a sarbatorit ziua de naștere, alaturi de prieteni, apropiați, intr-o locație de vis. Ajunsa la 41 de ani, Vica Blochina arata extrem de bine, iar fanele acesteia…

- La scurt timp dupa ce au anunțat destramarea poveștii de iubire, Alex Bobicioiu și Simina Loica s-au impacat. Sportivul a explicat ca nu a putut sa stea foarte mult timp desparțit de frumoasa bruneta. Vedeta a oferit cateva detalii legate de motivul pentru care el și partenera sa au trecut prin cateva…

- Nicoleta Nuca este una dintre cele mai cunoscute artiste din Romania. Vedeta este mereu activa pe rețelele e socializare și ține legatura cu fanii ei, insa ultimul ei mesaj i-a speriat puțin pe aceștia. Nicoleta a lipsit in ultima perioada de pe social media. Nicoleta Nuca se confrunta cu probleme de…

- Nunta mult așteptata din showbiz-ul romanesc va avea loc in curand! Fanii unui cuplu controversat de la noi se pregatesc de ziua cea mare care va fi sarbatorita cu fast și voie buna. Nu mai puțin de 400 de persoane vor onora invitația lansata de soția unuia din cei mai mari sportivi pe care i-a […]…

- A avut loc o nunta secreta in showbizul romanesc. Vedeta s-a maritat a doua oara, dupa un divorț cu scandal de fostul ei soț, un barbat foarte celebru din Romania. Despre cine este vorba, de fapt, vedeți in randurile de mai jos. Fosta soție a unui barbat celebru din Romania a facut nunta in secret.…

- Impacare surprinzatoare in showbizul romanesc. Au ingropat securea razboiului de dragul fiicei lor. Ei au decis sa lase in urma toate problemele și sa construiasca o relație de amiciție, de dragul fiicei lor. Vedeta iși dorește din tot sufletul ca tatal copilei sa se implice in creșterea și educarea…

- Sore și iubitul ei, avocatul Mircea Julean, s-au desparțit dupa opt ani de relație. Artista a facut anunțul care i-a intristat pe fani pe rețelele sociale. Sore și Mircea Julean au decis sa mearga pe drumuri separate, dupa o relație de opt ani. Cantareața a cerut discreție din partea presei... The post…