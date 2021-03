Stiri pe aceeasi tema

- Jennifer Lopez si Alex Rodriguez s-au desparțit. Potrivit revistei People, cei doi au decis sa puna capat relației. Ei s-au logodit in 2019 și au amanat nunta de doua ori. Cantareața și actrița, Jennifer Lopez, si fostul jucator de baseball, Alex Rodriguez, au decis sa puna capat relației…

- Și-au facut împreuna chiar și o pagina de Instagram, iar iubirea lor era aproape zilnic împartașita pe rețelele sociale. Gael Monfils și Elina Svitolina nu mai formeaza un cuplu, conform anunțului facut de jucatorul francez pe Instagram.Conform unui anunț al lui Gael, cei doi vor…

- Cântareata si actrita Jennifer Lopez (J-Lo) a introdus limba spaniola la ceremonia de învestitura a noului presedinte al SUA, Joe Biden, pronuntând ultimele versuri ale cântecului "This Land Is Your Land" în spaniola, relateaza EFE. "O natiune, sub…

- Actorii Ben Affleck si Ana De Armas, care au jucat impreuna in thrillerul psihologic „Deep Water”, s-au despartit dupa aproximativ un an de relatie, scrie revista People, arara News.ro. Potrivit unei surse, cuplul s-a despartit luna aceasta, in termeni amiabili. „ A fost ceva de comun acord…

- "Bridgerton" este unul dintre cele mai apreciate și indragite seriale din ultima perioada, insa și actorii care interpreteaza rolurile principale au fost in atenția publicului, care s-a intrebat daca exista o relație amoroasa intre cei doi și in viața de zi cu zi.