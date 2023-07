Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul acestui an, faceau furori in spațiul public cu declarațiile cu privire la divorț. Acum, și-au luat admiratorii prin surprindere, anunțand ca urmeaza sa devina parinți pentru a treia oara. Cei doi au luat o decizie importanta, Georgiana Lobont si Rareș Ciciovan au ales deja nasii celui de-al…

- Este vestea momentului in lumea showbiz-ului internațional. Un cunoscut cantareț de la Hollywood are toate motivele de bucurie dupa ce a devenit tata pentru a șaptea oara. Soția lui a adus pe lume un bebeluș perfect sanatos. Despre cine este vorba. Artistul celebru care rivalizeaza cu Cristi Bocea Marc…

- Monica Birladeanu a fost considerata, pe buna dreptate, una dintre cele mai frumoase femei din showbiz-ul de la noi din țara. Cu toate ca atrage mereu atenția celor din jur, actrița nu s-a mai afișat cu niciun alt barbat dupa desparțirea de Bobby Paunescu. Celebra bruneta simte din nou fiorii iubirii,…

- Indragitul actor Sean Penn se pare ca are o noua relație. Acest lucru a fost scos la iveala de catre paparazzi, care l-au suprins pe actor impreuna cu o noua partenera. Fani acestuia se intreaba cine este norocoasa. Cuplul surpriza se bucura de o vacanța in Italia. Chiar daca se aflau in public, aceștia…

- Speculațiile și zvonurile s-au adeverit, se pare ca avem un nou cuplu in showbiz! Doua vedete din Romania au fost surprinse in ipostaze tandre. Nou cuplu in showbiz Nunta Ginei Pistol și Smiley a fost, fara doar și poate, cel mai important eveniment al anului din showbiz-ul de la noi din țara. Pe lista…

- Un nou cuplu surpriza in showbiz. Daca pana in prezent relația celor doi exista doar la nivel de zvon, confirmarea a venit chiar de la ei. Madalina Ghenea pare a fi in culmea fericirii alaturi de noul sau partener, celebrul tenismen Grigor Dimitrov. Vedetele și-au exprimat in mod public sentimentele.…

- Impacarea anului in showbiz! S-au iubit, dar au decis sa puna punct poveștii lor, pornind pe drumuri separate. Dupa o desparțire mediatizata și intens dezbatuta in spațiul public, se pare ca n-au putut sa stea departe unul de altul. Cei doi au fost surprinși recent in ipostaze tandre. Impacarea anului…

- Un nou cuplu surpriza in showbiz! Dupa aproape un deceniu in care a fost singura, o actrița celebra iubește din nou, la 47 de ani. Superba blonda a fost vazuta alaturi de nou partener. Cine este barbatul care i-a cucerit inima și ce se știe despre relația celor doi. Actrița celebra care iubește din…