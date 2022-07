Stiri pe aceeasi tema

- Elena Chiriac și Augustin Viziru au participat in 2020 la emisiunea „Ferma”, de la Pro TV. Ei au fost cei doi finaliști ai emisiunii, insa declarat invingator a fost numit actorul. La acel moment, cei doi au ridicat trofeul impreuna și au declarat ca vor imparți marele premiu. Intr-un interviu pentru…

- Elena Chiriac, finalista de la „Survivor Romania” 2022, a avut parte de un eveniment neplacut, petrecut in 2015, despre care nu foarte multa lume știe. Tanara de 20 de ani a fost nevoita sa paraseasca liceul la care invața. Elena Chiriac a ajuns in finala Survivor Romania 2022, fiind invinsa de Alex…

- Brigitte a luat o decizie neașteptata dupa desparțirea de Florin Pastrama și a revenit la numele de familie al lui Ilie Nastase pe contul de Facebook. Fosta soție a jucatorului de tenis a anunțat ca divorțeaza.Dupa trei ani de casnicie cu Florin Pastrama, Brigitte a luat decizia de a se desparți de…

- In marea finala Survivor Romania 2022, foștii Faimoși și Razboinici au zburat catre Republica Dominicana, pentru a fi alaturi de seminfinaliștii de atunci, Ionuț Popa, Alex Delea și Elena Chiriac. Internauții au observat ca Laura Giurcanu a fost printre singurii concurenți care au lipsit de la reuniune.…

- Alex Delea (25 de ani), barmanul din echipa „Razboinicilor”, a caștigat Survivor 2022 și premiul de 100.000 de euro! Survivor este un reality-show care scoate in evidența calitațile sportive, atletice, ale participanțilorCei cu o buna pregatire fizica au avut șansa, la capatul mai multor probe de rezistența…

- Finala „Survivor Romania” 2022 are loc in seara aceasta, la Pro TV. Finaliști sunt Alex Delea, Ionuț Popa și Elena Chiriac. Visul lor a fost sa ajunga pana la final! Aseara au trait pentru prima data emoția unui Consiliu live, in care cei de acasa au vibrat cu ei, minut de minut. Au ințeles ca ziua…

- Oana Ciocan a fost eliminata de la „Survivor Romania” 2022 in ediția din 24 mai. Concurenta a primit cele mai puține voturi din partea publicului și a fost trimisa acasa. Competiția din Republica Dominicana a luat sfarșit pentru ea. In seara de 24 mai, la „Survivor”, dupa confruntari, concurenții au…