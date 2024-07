Stiri pe aceeasi tema

- S-a spus ca Ilie și Ioana Nastase s-ar fi desparțit și ar trece prin momente dificile. Din acest motiv, amandoi ar fi plecat din Romania, in destinații diferite. Ei bine, dupa toate zvonurile aparute, Ilie Nastase a reacționat și a spus ce se intampla intre cei doi!

- Anca Molnar, cunoscuta ca make up artistul vedetelor, a murit la doar 34 de ani, bolnava de cancer. Anca Molnar a devenit celebra prin prisma meseriei sale de make up artist, remarcandu se ca printre cele mai bune din Romania. Pentru multe tinere era un model de urmat, dar si un etalon in sfera de beauty,…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului a reconfirmat sprijinul pentru continuarea procesului de extindere pe ambele dimensiuni geografice - Balcanii de Vest si partenerii estici, bazat pe merite proprii in ceea ce priveste avansarea proceselor de reforma si a reiterat sprijinul pentru…

- O romanca susține ca a trait un coșmar in perioada in care se afla in Grecia. Maria a reușit sa se intoarca in Romania, dar nu fara scandal. Tatal copiilor ei o acuza ca i-a rapit pe cei mici, in timp ce ea spune ca a fost la un pas de a fi omorata.

- Alex Dobrescu, fostul iubit al Cristinei Cioranu, face declaratii șocante despre vedeta, dar și despre fosta lui soție, care i-a daruit un baiat. El recunoaște ca s-a casatorit cu fosta lui soție pentru a-i aduce pachete la pușcarie, iar despre relația cu Cristina Cioran, a spus ca intenția lui a fost…

- Dupa mulți ani in care nu și-au vorbit și mulți le-au crezut dușmance, iata ca acum are loc și marea impacarea. Fosta soție a unui fotbalist de la noi și actuala au devenit prietene și in exclusivitate pentru Spynews.ro avem și declarații. Ce le-a apropiat pe cele doua și cum au decis sa puna punct…

- In 2023, Digi Communications a inregistrat venituri consolidate de 1,7 miliarde euro (+13% fata de anul anterior) si EBITDA ajustata de 591,2 milioane euro (+17% comparativ cu 2022). ”Digi Communications NV, unul dintre liderii la nivel european in domeniul telecomunicatiilor, listat la Bursa de Valori…

Continua dezvaluirile secolului in Romania. Statul Subteran care a sufocat țara in ultimele decenii este dezgropat numai la Realitatea PLUS