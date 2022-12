Stiri pe aceeasi tema

- Nașterea Domnului, numita popular „Craciun”, este praznuita pe 25 decembrie, o zi care nu a fost aleasa intamplator, pentru ca prin aceasta sarbatoare se dorea inlaturarea mitraismului. Sarbatoarea pastreaza cateva ramașițe ale cultului pagan.

- Sarbatorile zilei de 20 decembrieOrtodoxeInainte-praznuirea Nasterii DomnuluiSf. Sfintit Mc. Ignatie Teoforul, episcopul AntiohieiGreco-catoliceSf. ep. m. Ignatiu TeoforulRomano-catoliceSf. Zeferin, pp. m.Sfantul Sfintit Mucenic Ignatie Teoforul este pomenit in calendarul crestin ortodox in ziua de…

- Marele artist maramureșean Ștefan Hrușca a oferit un nou spectacol de colinde de cinci stele in fața publicului baimarean, care nu a mai ținut cont de ploaia pe alocuri torențiala. Printre colindele pe care le-a cantat, Hrușca a ținut sa faca și cateva declarații. ”Buna seara Baia Mare, buna seara Maramureș!…

- Lasata secului este ultima zi inainte de inceperea postului unei sarbatori mari. Lasata secului de Craciun 2022 este sarbatorea care marcheaza ultima zi in care creștinii pot manca de dulce. Dupa aceasta zi, urmeaza una dintre cele mai importante posturi, adica Postul Craciunului 2022.Lasata secului…

- Secole intregi ucrainenii au sarbatorit Craciunul pe rit vechi, pe 7 ianuarie, data la care s-a nascut Iisus Hristos, conform calendarului iulian, insa in contextul invaziei ruse Biserica Ortodoxa a Ucrainei le permite in premiera congregațiilor sa celebreze Nașterea Domnului pe

- Sfantul Mare Mucenic Dimitrie, Izvoratorul de Mir, este pomenit in calendarul crestin ortodox la 26 octombrie. Sfantul Mucenic Dimitrie s-a nascut in cetatea Solun (Tesalonic), din parinti de neam bun si drept-credinciosi. Tatal sau era voievod in cetatea Solunului si era crestin. Dar nu indraznea sa…

- Compania „Teleradio Moldova” iși rezerva dreptul, in conformitate cu legile in vigoare și propriile sale regulamente, de a restricționa accesul la posturile publice de radio și televiziune a acelor cetațeni moldoveni, inclusiv a unor inalți demnitari bisericești, care susțin fațiș sau indirect razboiul…

- Creștinii ortodocși praznuiesc astazi Acoperamantul Maicii Domnului.Sarbatoarea de astazi amintește de minunea apariției Maicii Domnului in timpul unei slujbe oficiata in Biserica „Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu” din Vlaherne, Constantinopol, in secolul al X-lea.