Stiri pe aceeasi tema

- ”Groupama Asigurari, unul dintre liderii pietei de asigurari din Romania, a subscris prime brute in valoare de 64 milioane lei in anul agricol 2019-2020. Lider pe acest segment, Groupama a platit catre fermieri daune in valoare de peste 93 milioane lei, mai mult decat dublu fata de anul anterior. Seceta,…

- Valoarea totala a despagubirilor platite in baza politelor RCA a depasit 1 miliard de lei in primul trimestru, arata datele Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR), potivit carea, in comparatie cu anul 2016, dauna medie RCA a fost cu 27,5% mai mare, evoluand…

- Pe piata nationala, topul marcilor auto (autoturisme + autovehicule comerciale), in perioada ianuarie - aprilie 2021, este condus de Dacia, cu 6.529 de unitati, urmata de Ford (3.376 unitati), Toyota (2.594), Volkswagen (2.488), Skoda (2.461), Hyundai (2.224), Mercedes Benz (2.219), Renault (2.033),…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a afirmat ca un obiectiv al institutiei pe care o conduce si al Guvernului il reprezinta cresterea numarului de locuri de munca mai bine platite si platite legal, precizand ca acceptarea unor forme de plata la negru sau la gri afecteaza atat angajatul, cat si societatea.“Un…

- Conform analizelor extrem de obiective realizate de Consiliul Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania situația actuala este DEPLORABILA! In timp ce absolut toate țarile europene au intreprins masuri concrete, inca de anul trecut, prin care și-au sprijinit mediul privat, Romania…

- Recalcularea pensiilor din România este un proces care trebuie parcurs cu atentie si respect fata de beneficiari, dar si fara întârzieri. Pentru continuarea accelerata a recalcularii pensiilor în perioada urmatoare…

- ”Groupama Asigurari, unul dintre liderii pietei de asigurari din Romania, a inregistrat anul trecut o crestere de 30% fata de 2019 pe linia asigurarilor de viata (individuale si de grup), valoarea totala a primelor brute subscrise pe aceasta linie fiind de 46 milioane lei. La aceasta evolutie, pe un…

- Declarații Barna Tanczos, ministrul Mediului: „Anul acesta vom modifica prima de casare din program și o sa o majoram de la 6.500 la 7.500 de lei. Aproximativ 1.500 de euro va fi prima de casare care se va plati acelor persoane care predau o mașina inmatriculata, se caseaza mașina, se radiaza mașina…