Despăgubirile pentru culturile afectate de secetă vor ajunge la fermieri după 15 noiembrie Fermierii vor primi despagubiri pentru culturile afectate de seceta numai dupa ce vor depune toate documentele privind constatarea pagubelor din teren si vom putea analiza care sunt posibilitatile de sprijin si cum vom putea interveni, a declarat, sambata, ministrul Agriculturii, Petre Daea. “Fermierii nu aveau cum sa primeasca banii, pentru ca suntem in perioada de depunere a documentelor. Pana pe 15 noiembrie ei trebuie sa depuna documentele respective din care sa rezulte care este suprafata (afectata de seceta n.r.) si in ce grad de afectare. Nu fac acum niciun fel de estimare. Astept sa se… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

