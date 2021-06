Despăgubiri URIAȘE pentru un român rănit GRAV într-un accident de muncă în Italia Muncitorul care a suferit consecințe grave in urma unui accident de munca a fost despagubit cu peste 1 milion de euro in Italia. Accidentul a avut loc pe 25 mai 2017, atunci cand barbatul in varsta de 30 de ani de origine romana a cazut de la o inalțime de 10 metri.In urma leziunilor suferite, acesta a ramas invalid pe viața, fiind imobilizat intr-un scaun cu rotile. Compensațiile au fost primite deși procedurile penale nu s-au terminica . Ultimele audieri au avut loc miercuri dupa-amiaza. Acuzațiile sunt legate de incalcarea masurilor de prevenire a accidentelor de munca. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol: realitatea.net

