- Un judecator din Connecticut decis joi ca Alex Jones, adeptul teoriei conspirației, sa plateasca o suma suplimentara de 473 de milioane de dolari pentru minciunile pe care le-a spus despre atacul armat din 2012 de la școala elementara Sandy Hook, transmite CNN. Judecatoarea Barbara Bellis, de la Curtea…

- Jackpotul loteriei americane Powerball a urcat pana la 1,9 miliarde de dolari – un nou record mondial. Marele premiu nu a mai fost caștigat de 40 de extrageri. Precedentul jackpot care a stabilit un record mondial a fost inregistrat in anul 2016, cand marele premiu de 1,59 miliarde de dolari a fost…

- Numelere loteriei Powerball au fost extrase sambata in Statele Unite, cu un jackpot astronomic de 1,6 miliarde de dolari, un record mondial, potrivit News.ro . Nu a aparut inca nimeni pentru a ridica premiul, insa caștigatorul are la dispoziție cateva zile pentru a se prezenta intr-o agenție a loteriei.…

- Teoreticianul conspiraționist de dreapta Alex Jones a fost obligat miercuri sa plateasca aproape un miliard de dolari drept despagubiri familiilor victimelor unui masacru școlar din 2012, despre care el a sustinut ca nu s-a intamplat si a fost o inscenare, potrivit AFP. Alex Jones afirmase ca rudele…

- Google si Facebook au primit amenzi de zeci de milioane de dolari pentru incalcarea legilor privind protectia datelor in Coreea de Sud, relateaza miercuri DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Rusia a trimis discret cel puțin 300 de milioane de dolari in total unor partide politice și candidați din peste 20 de țari dupa 2014 pentru a-și exercita influența, potrivit unei estimari a serviciilor de informații americane publicate marți, relateaza AFP. Statele Unite „considera ca acestea sunt…

- Vaduva lui Kobe Bryant a primit 16 milioane de dolari ca despagubiri pentru scurgerea fotografiilor accidentului de elicopter in care și-au pierdut viața starul american de baschet și fiica sa, in 2020, relateaza BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- ​Ediția din 2022 a US Open (ultimul turneu de Grand Slam al anului) va avea premii record, dupa cum au anunțat organizatorii competiției de la New York. Este vorba de peste 60 de milioane de dolari, precedentul record fiind de 57,5 milioane de dolari (stabilit in 2021).