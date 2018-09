Stiri pe aceeasi tema

- Pesta porcina a facut ravagii in multe zone din țara și zeci de mii de porci au fost sacrificați. Pana acum, insa, nu se știa nimic despre modul in care vor fi despagubiți oamenii, iar acum au aparut detalii. Mai exact, despagubirile minime vor lua in calcul o greutate a animalelor sacrificate de minim…

- Din momentul in care a aparut informatia ca exista suspiciune de boala si pana cand s-a trecut la euthanasiere (adica aproximativ 48 de ore), in curtile celor 400 de sateni s-au „evaporat” majoritatea porcilor, asa ca doar opt animale au mai fost gasite de veterinari si ucise.

- Mai multer astfel de cazuri au fost semnalate in județul Dambovița. Reprezentanții DSVSA ii sfatuiesc pe oameni sa fie atenți și sa nu permita accesul in gospodarie persoanelor pe care nu le cunosc. Peste porcina africana a creat un nou tip de raufacatori. Este vorba de indivizi imbracați in combinezoane…

- Virusul pestei porcine africane a fost confirmat sambata si in cea mai mare crescatorie din Romania, de la Gropeni, din judetul Braila, circa 140 de mii de porci urmand a fi sacrificati incepand de luni. Potrivit...

- Autoritatile sanitar veterinare din judetul Braila au confirmat alte trei focare de pesta porcina in localitatile Marasu, Bandoiu si Magura, din Insula Mare a Brailei, dupa cele descoperite la Frecatei, Bertestii de Jos si Stancuta.

- Institutul de Diagnostic și Sanatate Animala București (I.D.S.A.) a confirmat vineri prezența virusului Pestei Porcine Africane la 57 de porci intr-o gospodarie din județul Bihor, care au fost sacrificați, anunța vineri ANSVSA (Mediafax).„Astazi, (n.r. vineri), 6 iulie, Institutul de Diagnostic…

- Ministrul Educatiei Nationale da de inteles ca in tara nu exista asa-numitul „Fenomen Braila”, care se refera la posibilitatea ca absolventii clasei a VIII-a cu rezultate slabe sa nu fie inscrisi la examenele de Evaluare Nationala pentru a nu afecta media generala a scolii.

- Rezultatele din județul Dambovita la Evaluarea Naționala 2018 vor fi afișate marți, 19 iunie. In aceeași zi, elevii nemulțumiți de note pot depune contestații, iar o a doua comisie de corectare le va evalua dinou lucrarile. Toate informatiile despre EVALUAREA NATIONALA 2018, AICI Zi cu emoții pentru…