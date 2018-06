Stiri pe aceeasi tema

- Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor - PAID Romania - anunta joi, intr-un comunicat, ca este pregatit sa gestioneze dosarele de dauna care vor urma acestei perioade de precipitatii abundente si sa plateasca despagubirile necesare.

- Proprietarii de automobile care au achitat, in ultimii ani, taxa pentru prima inmatriculare in Romania a vehiculelor mai au voie sa depuna cereri pentru restituirea acestor bani doar pana la sfarsitul lunii august 2018

- Pentru prima data in istorie, Romania a fost primul producator de porumb din Europa, in fața Franței. Daca facem 15 milioane de tone de porumb, care sunt consumatorii? Cine il consuma? Cine il transforma și cine creeaza din acest avantaj un avantaj economic? Noi nu putem sa facem, ne aflam in urma din…

- Cu acordul tacit al statului, cei mai multi dintre auditorii energetici continua sa le elibereze romanilor certificate energetice false pentru case si apartamente. Un astfel de document tehnic, a carui intocmire dureaza macar o zi, se poate cumpara online si se livreaza in doar o ora-doua. E o practica…

- Comisia Europeana propune obligativitatea introducerii datelor biometrice pe cartile de identitate din Uniunea Europeana, pentru evitarea folosirii documentelor false de catre infractori de drept comun si de teroristi, in contextul in care Romania este pe primul loc in clasamentul falsificarilor.