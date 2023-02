Stiri pe aceeasi tema

- Viorel Catarama, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2019 incearca sa scape de eticheta de informator al Securitații. Fostul parlamentar susține ca nu a incalcat drepturile omului. Eticheta de informator și-ar fi capatat-o dupa ce Consiliul Național pentru Sudierea Arhivelor Securitații (CNSAS)…

- Familia fostului președinte al Consiliului Județean Ialomița cere statului roman despagubiri morale in valoare de 5 milioane de lei pentru ancheta deschisa de Direcția Naționala Anticorupție pe numele lui Silvian Ciuperca. Decedat in vara anului trecut, Silvian Ciuperca a fost reținut timp de 66 de…

- La Școala din Chicerea exista de mai multa vreme un conflict surd, din cauza ca o profesoara de geografie a reclamat-o, ani la rand, pe directoarea Mihaela Miron, cea care a ocupat acest post intre 2005 și 2017, potrivit ReporterIS .Directoarea a fost anchetata de numeroase comisii, de la cele ale Inspectoratului…

- Guvernul de la Varșovia e hotarat sa mearga mai departe in privința demersului sau de a obține despagubiri de la Germania pentru pagubele provocate Poloniei in cel de-al Doilea Razboi Mondial.

- Teroarea a revenit pe strazi in Timisoara, din 23 decembrie, dupa cateva zile linistite din punctul de vedere al victimelor. Esalonul 2 al PCR, condus de Iliescu Ion, impreuna cu Securitatea puneau mana pe putere. Pentru asta s-au inventat teroristii, iar in marile orase au murit in 3 zile mai multi…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a luat act de cererea prin care, Traian Basescu, fostul președinte al Romaniei, ii anunța pe judecatori ca renunța ca renunta sa conteste, printr-o cale extraordinara de atac, decizia instantei prin care a fost declarat colaborator al fostei securitati comuniste.…

- Sectia de Urmarire Penala de la Parchetul General a preluat ancheta in dosarul in care se efectueaza cercetari cu privire la imprejurarile in care fiul procurorului Teodor Nita s-a impuscat in cap, au declarat surse judiciare pentru Agerpres. In acest caz, sunt efectuate cercetari in rem pentru savarsirea…

- In acest caz, sunt efectuate cercetari in rem pentru savarsirea infractiunilor de nerespectarea regimului armelor si munitiilor si ucidere din culpa.Executorul judecatoresc Adrian Petrica Nita, in varsta de 31 de ani, s-a impuscat duminica in cap.El este fiul procurorului Teodor Nita, din cadrul Parchetului…