Despagubiri in dosarul Colectiv. Cine trebuie sa plateasca daunele de peste 50 de milioane de euro

- Tribunalul Bucuresti a decis, luni, ca persoanele condamnate in dosarul Colectiv sa plateasca, in solidar cu Primaria Sector 4 si ISU Bucuresti-Ilfov, daune morale si materiale de peste 50 de milioane de euro catre victimele incendiului din octombrie 2015. Astfel, s-au admis actiunile civile si inculpatii…

- Procurorul general interimar, Bodgan Licu, a declarat astazi ca Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta trebuia sa puna la dispozitie tot ce exista in cazul Colectiv, referindu-se la filmarea aparuta in spatiul public care surprinde primele momente ale interventiei din 30 octombrie 2015. Bogdan Licu…

- "Ați vazut toata discuția reiscata in societate dupa prezentarea acelui film cu ce s-a intamplat la Colectiv. Sa le fie rușine celor din ISU care au mințit primul-ministru, pentru ca nu l-au informat cu privire la existența acelui film. Nu trebuia cerut de nimeni, nu trebuia sa imi imaginez eu sau…

- Secretarul de stat Raed Arafat ar trebui ”sa plece cu capul plecat” din fruntea Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a spus presedintele PMP, Eugen Tomac, referindu-se la imaginile de la Colectiv publicate azi de Libertatea, arata Agerpres. Eugen Tomac s-a aratat ”cutremurat” și ”revoltat”, considerand…

- Șeful ISUBIF Orlando Șchiopu a declarat, joi, in cadrul conferinței de presa susținute de Inspectoratul pentru Situații de urgența București-Ilfov, ca la Colectiv a fost "fața in fața" cu o situație neintalnita. "Am ajuns in Colectiv și am dat fața in fața cu o situație neintalnita. Vreau sa va spun…

- Parchetul General anunta ca a solicitat joi Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta inregistrarea video cu locul tragediei de la clubul Colectiv, aparuta in presa, procurorii sustinand ca nu au avut la dosar aceasta inregistrare. "Referitor la inregistrarea video difuzata in spatiul…

- Dupa dezvaluirile facute de jurnaliștii Libertatea, procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au anunțat ca nu aveau filmarile facute la clubul Colectiv de catre pompieri și nici nu știau de existența inregistrarii. Din acest motiv, anchetatorii au cerut filmarea Inspectoratului…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, s-a prezentat marti la sediul Parchetului General pentru a fi audiat ca martor intr-un dosar disjuns din "Colectiv", in legatura cu interventia...