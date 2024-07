Stiri pe aceeasi tema

- Compania TAROM a anuntat luni anularea a 10 curse „din cauza indisponibilitații temporare a membrilor echipajului de zbor”, dupa ce initial anunțase ca trei curse sunt anulate, pe rutele Beirut, Cairo, Amman, insa multe alte curse catre destinatii interne sau catre destinatii din Europa figurau ca…

- Datorita erupției vulcanului Etna au fost restricționate de catre EUROCONTROL toate zborurile al caror traiect trece prin zona respectiva. Companiile aeriene vor inregistra intarzieri, anulari și rerutari ale zborurilor. Compania irlandeza low cost Ryanair a anulat deja zboruri spre destinații din Italia…

- Compania naționala Tarom a sistat zborurile directe București-New York, acum 20 de ani, sub pretextul ca nu este rentabila. De saptamana trecuta, o companie aeriana din Chișinau a reluat zborurile directe intre capitala Romaniei și New York, la prețuri fo

- TAROM opereaza zboruri charter de pe Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav catre Antalya. TAROM va opera o cursa charter pe saptamana pe ruta Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav – Antalya Airport. Dupa aproape un an de la inaugurarea Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav, 15 iunie 2023, zi…

- Guvernul a aprobat in sedinta de joi un ajutorde stat pentru TAROM, in valoare de peste 470 de milioane de lei, a anunțat ministrul Transporturilor. Sorin Grindeanu a spus ca decizia este un pas important pentru salvarea companiei. „Am aprobat astazi in sedinta de guvern ajutorul de stat pentru TAROM!…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunța faptul ca a fost aprobat ajutorul de stat in valoare de 471,04 milioane lei pentru TAROM. Prin intermediul acestui ajutor, TAROM va trece printr-o ampla transformare și ar putea reveni pe profit inca din 2024.

- Aeronava cu care TAROM va transporta sportivii romani la Jocurile Olimpice de la Paris poarta numele „Nadia Comaneci”, un avion preluand, in premiera in Romania, numele unui sportiv, informeaza compania de transport aerian printr-un comunicat. „TAROM va purta sportivii romani la Jocurile Olimpice de…

- ”AeroVacante, parte a grupului Aerotravel, mizeaza in 2024 pe destinatii noi, mai accesibile pentru romani, ca urmare a cererii tot mai mari pentru vacante in destinatii inedite si neatinse de turismul de masa. Astfel, agentia introduce pentru aceasta vara 14 curse cu zbor charter catre Lesbos, a treia…