Comisia Europeana a aprobat, marti, o schema in valoare de aproximativ 75 de milioane euro notificata de Romania si destinata despagubirii producatorilor agricoli pentru pagubele suferite de pe urma secetei severe din 2021 si 2022, arata Executivului comunitar. Masura, cu un buget de aproximativ 365,6 milioane de lei, este deschisa producatorilor de grau, seara, orz, […] The post Despagubiri de 75 de milioane euro, aprobate de UE, pentru producatorii agricoli din Romania afectați de seceta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .