Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul Guvernului, s-a decis ca specialistii de la Ministerul Finantelor si Ministerul Justitiei sa stabileasca in cel mai scurt timp mecanismul concret de plata a despagubirilor dispuse prin hotararea judecatoreasca privind dosarul "Colectiv", a anuntat Executivul. Fii la curent cu cele…

- Specialisti de la nivelul Ministerului Finantelor si Ministerului Justitiei urmeaza sa stabileasca in cel mai scurt timp mecanismul concret de plata a despagubirilor dispuse prin Hotararea Judecatoreasca privind Dosarul „Colectiv”, a anuntat, vineri, Executivul.

- Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Finantelor din Serbia au primit joi amenintari cu bomba, relateaza dpa, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Guvernul a decis ca orice notificare de reducere a pretului unui produs va indica in mod clar pretul aplicat anterior de comerciant. Executivul a modificat si completat Hotararea de Guvern 947/2000 privind modalitatea de indicare a preturilor produselor oferite consumatorilor spre vanzare.

- Autoritațile au anunțat in mai multe randuri ca prima cerere de plata prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) va fi depusa in luna mai a acestui an, insa exista mai multe probleme cu jaloanele și țintele din 2021, scrie Economedia , care citeaza un document guvernamental. Comisia Europeana…

- Panica mare in randul angajaților bugetari, pentru ca nu le-a intrat leafa, vineri, in conturi. Ministerul Finanțelor spune ca de vina ar fi unele disfuncționalitați ale sistemelor informatice, dar, luni, sigur vor fi facute plațile. „Din motive obiective, in data de 13 mai 2022, s-au inregistrat disfuncționalitați…

- Executivul a aprobat, printr-o ordonanta de urgenta, plata diferentelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada 1 iulie 2017-31 august 2021, urmand ca acestea sa fie platite esalonat, pe o perioada de cinci ani.

- Romania a fost anul trecut pe primul loc la producția de porumb, grau și floarea soarelui din UE, potrivit INS, dar criza energetica și majorarea prețurilor la carburanți fac ca alimentele sa fie tot mai scumpe pe zi ce trece. Alimentele care au inregistrat cele mai mari cresteri de preturi sunt faina…