Despăgubirea de un milion de lei! Pentru ce motiv a fost acordată Asigurarea facultativa pentru locuința ofera un nivel suplimentar de protecție fața de cea obligatorie PAD. Cea mai mare despagubire achitata anul trecut in baza unei asigurari facultative de locuința de catre o companie membra UNSAR a fost de peste 1,13 milioane lei (231.000 EUR), ca urmare a producerii unui incendiu. Totodata, in 2022, 82% dintre cele mai mari 50 de despagubiri achitate de asiguratorii membri ai UNSAR in baza asigurarilor de locuințe au fost acordate tot pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de incendii. Valoarea totala a despagubirilor platite in aceste cazuri se ridica la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

