- O femeie in varsta de 58 de ani din Los Angeles a primit 28 de milioane de dolari daune si interese pentru ca a fost victima unei discriminari legate de varsta, un record in istoria judiciara a acestui oras, al doilea ca marime din SUA, relateaza AFP.

- Pe faleza Venice Beach, Alice Gruppioni, intreprinzatoare din Bologna, aflata in luna de miere, a fost ucisa de o masina condusa de un traficant de droguri. Despagubirile vor fi in total de 14 milioane de dolari.

- Pe data de 13 martie, in jurul orei 19.40, George Rosioru, in varsta de 29 de ani, era pe punctul de a lasa trei clienti intr-un cartier din nordul Londrei, in Stamford Hill Estate, cand mașina lui a fost blocata de un alt vehicul.Din cealanta masina au iesit doi barbați inarmați, unul…

- Din primele informatii, victima a fost ucisa de catre concubinul sau in varsta de 79 de ani, dupa ce acesta i-ar fi aplicat o lovitura de cutit. Evenimentul a fost sesizat prin 112 de catre un politist informat la randul sau de un localnic. "A fost un apel la 112 prin care s-a semnalat…

- Un caz revoltator s-a petrecut în ziua de Paște, când o batrâna a fost batuta și violata de un tânar chiar în toaleta unei biserici din comuna Ivesti, judetul Galati.Potrivit anchetatorilor, femeia de 82 de ani a fost urmarita pâna în toaleta…