- 14 dosare de dauna au fost deschise pana acum in baza polițelor de asigurare dedicate locuințelor și companiilor, ca urmare a notificarilor primite din partea celor care au fost afectați de exploziile produse la stația GPL din Comuna Crevedia, județul Dambovița, a anunțat joi Uniunea asiguratorilor…

- Cea mai mare despagubire acordata anul trecut in baza unei asigurari de viata a depasit suma de 1,48 milioane lei, potrivit datelor publicate ieri de Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR) și preluate de Agerpres. In total, valoarea celor mai mari 5 indemnizatii…

- Multe persoane care au facut activitate comerciala pe OLX au primit notificari de la ANAF, deoarece ar fi trebuit sa-și plateasca taxele. Acum, Fiscul intra intr-o alta etapa: sunt vizați alți 8.000 de romani. „De la inceputul anului curent, a fost identificat un numar semnificativ de persoane fizice…

- UPDATE Maria Madalina Turza a fost eliberata din functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei Prim-Ministrului dupa o decizie a premierului Marcel Ciolacu. Maria Madalina Turza a fost eliberata joi din funcția de consilier de stat in Cancelaria prim-ministrului, poziție din care conducea Departamentul…

- Romania conduce in topul tarilor europene in privinta numarului de accidente rutiere, cu circa 400.000 de accidente rutiere in fiecare an, potrivit datelor Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR).Potrivit UNSAR, pentru fiecare accident, in Romania se platesc…

- Șefa diplomației germane, Annalena Baerbock, a admis intr-un editorial de opinie publicat de The Guardian ca Berlinul a ignorat „prea mult timp” avertismentele aliaților din estul NATO privind pericolul rusesc. „Pentru prea mult timp nu am dat ascultare avertismentelor vecinilor noștri estici care…

- O inregistrare video distribuita pe canalele de Telegram rusești arata ca forțele ruuse au apelat la ceea ce pare o fi o lovitura cu sistemul cu capacitate duala „Iskander” pentru a distruge un cap de pod creat de trupele ucrainene peste Nipru, in regiunea Herson și imediata apropiere a podului Antonovskiy.…