Despăduriri record în pădurea amazoniană Defrisarile din padurea amazoniana din Brazilia au atins niveluri record pentru luna februarie, au aratat vineri date preliminare guvernamentale, in timp ce un studiu stiintific a atras atentia ca jungla se apropie de un moment critic dincolo de care nu se va mai putea autosustine, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul comercial al SUA a ajuns la un nivel record in ianuarie, in urma majorarii importurilor de alimente, bunuri de consum si de capital, transmite marti Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Egiptul nu are nevoie de livrari suplimentare de grau pe termen scurt sau mediu deoarece situatia furnizarilor este stabila, a afirmat marti ministrul Aprovizionarii, Ali Moselhy, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Fortele ruse au intrat in orasul Herson din sudul Ucrainei, dar autoritatile ucrainene controleaza in continuare cladirea administratiei municipale, a declarat marti la televiziune un consilier in cadrul Ministerului de Interne ucrainean, Vadim Denisenko, potrivit Reuters. Fii la curent cu…

- Uniunea Europeana trebuie sa se pregateasca pentru sosirea a milioane de refugiati ucraineni in blocul comunitar, a declarat duminica comisarul UE pentru afaceri interne, Ylva Johansson, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Papa Francisc a fost nevoit sa anuleze o calatorie la Florenta programata pentru aceasta duminica si slujba de saptamana viitoare din Miercurea Cenusii din cauza unei dureri ''acute'' la genunchi, a anuntat vineri biroul de presa al Vaticanului, potrivit Reuters si AFP. Fii la curent cu cele mai…

- Grupul farmaceutic american Moderna Inc a revizuit joi in crestere cu 2,7% estimarile din 2022 privind vanzarile pentru vaccinul sau COVID-19, la un nivel record, deoarece va cauta sa-si majoreze productia dupa dificultatile inregistrate anul trecut, transmite Reuters. Fii la curent cu cele…

- Occidentul intra intr-o perioada de competitie acuta cu Rusia ce ar putea dura mai mult de o generatie, a declarat joi ministrul pentru fortele armate al Regatului Unit, James Heappey, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Airbus se asteapta in 2022 la profituri si livrari mai ridicate, dupa cresterea profitului operational ajustat in 2021, in urma redresarii partiale a livrarilor de aeronave, transmite Reuters, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…