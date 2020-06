Stiri pe aceeasi tema

- Timpul de conducere și de odihna: exista cei care ar dori sa extinda si cei care nu.Ieri seara, la Montecchio Maggiore , in provincia Vicenza , poliția municipala locala a oprit un camion, a descarcat datele de pe tahograf și a devenit imediat clar ca exista un mecanism de blocare a inregistrarii…

- ■ un nemtean a plecat din Italia catre domiciliul din Urecheni pe 14 aprilie, dar nu a mai ajuns la domiciliu ■ familia a cerut ajutorul oamenilor legii pentru depistarea barbatului ■ Un nemtean care a plecat din Italia catre casa pe 14 aprilie, dar care nu a mai ajuns, a fost dat disparut de […] Articolul…

- Cautat in Statele Unite pentru ca a fraudat Guvernul, un escroc roman a fost prins sambata in centrul vechi al Romei, in Via del Corso, din cauza unei greșeli la completarea formularului de ieșire din casa, scrie Roma Today, citata de Rador și preluata de G4media. Agenții secției de poliție Trevi –…

- Un roman a fost gasit mort in casa, in Italia, iar cadavrul lui a fost ridicat cu masuri stricte contra coronavirusului. Vecinii au sunat la numarul de urgența. The post Roman gasit mort in casa, in Italia, cadavrul ridicat cu masuri stricte contra coronavirusului appeared first on Renasterea banateana…

- In aceasta dimineața, marti 24 martie, a fost inregistrat al optulea deces al unui pacient infectat cu noul coronavirus. Este vorba despre un barbat in virsta de 70 ani, internat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Craiova, confirmat pozitiv in data de 19.03.2020. Pacientul a sosit pe data de 07.03.2020…

- Jandarmeria Buzau a donat astazi sange dand exemplu populației din județ. Gestul jandarmilor a fost apreciat de conducerea Centrului de Transfuzii Buzau, cu atat mai mult cu cat stocurile de sange au scazut dramatic fiind limitate din cauza epidemiei de coronavirus și deplasarile in județ, respectiv…

- Numarul de decese a fost ieri 3.405, cel mai mare din lume, in ciuda eforturilor valoroase ale medicilor de a tine in viața victimele bolnave ale virusului. Citeste si: Maria asigura masa medicilor italieni care trateaza pacienti de coronavirus: "Voi continua atat timp cat voi avea putere"…

- In cursul zilei de ieri, 10 martie, cațiva teleormaneni intorși recent din Italia au fost transportați la tabara școlara din Zimnicea, transformata acum in centru de carantina. Oamenii spun ca au fost luați de acasa fara prea multe explicații și au...