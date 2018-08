Stiri pe aceeasi tema

- Un elicopter SMURD a fost solicitat sa intervina, vineri, in cazul unui barbat de 49 de ani din comuna Pungesti, care si-a taiat piciorul cu un flex. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, Petru Iftene, in urma solicitarii venite prin intermediul…

- Fenomenele meteo extreme și incendiile din ultima perioada constituie un bun prilej pentru unele firme de asigurari de a-și face campanie de promovare a unor polițe ce le-ar putea aduce oamenilor garanția ca vor fi despagubiți in cazul unor calamitați. Este și cazul unei sucursale din Vaslui a unei…

- Doi „falși” pompieri, imbracați in haine roșii care semanau cu cele ale paramedicilor Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Vaslui și cu inscripția de ”pompier” pe spate, au indus in eroare populația municipiului, dupa ce au facut campanie unei firme de asigurari in centrul orașului. Reprezentanții…

- Un autobuz in care se aflau 33 de pasageri s-a rasturnat, luni dimineata, la iasirea de pe Autostrada A1, catre zona industriala a orasului Sibiu, iar primele informatii furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta arata ca 32 de persoane vor fi transportate la spital. Seful Departamentului…

- Un baiat in varsta de 13 ani din judetul Bacau a murit joi, dupa ce a fost lovit de un fulger, in timp ce se afla intr-o padure din comuna Cotofanesti, MEDIAFAX. Potrivit datelor furnizate de catre reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau, copilul se afla intr-o…

- Echipajul pirotehnic al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Drobeta” al judetului Mehedinti a intervenit, joi, 7 iunie, pentru asanarea unui element de munitie ramas neexplodat din timpul conflictelor armate, in satul Jidostita, comuna Breznita Ocol. Proiectilul de artilerie, calibru 76 mm,…

- Un puternic incendiu a izbucnit, duminica seara, la o stana de capre din municipiul Vaslui, pompierii intervenind cu doua autospeciale. O parte dintre animale au fost evacuate, insa mai multe dintre ele au pierit in flacari, informeaza news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru…