Din moment ce pandemia ne-a limitat practic ieșirile, nu avem motive sa ne imbracam intr-un anume fel pentru a atrage atenția. Din aceasta cauza, mulți dintre noi și-au indreptat atenția spre amenajarea locuinței in acest an ciudat – aducand designul interior in domeniul modei. Casele noastre joaca un rol vital...