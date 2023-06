Designerul Stephan Pelger a murit la 44 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Un vehicul militar a fost implicat, sambata dupa-amiaza, intr-un accident rutier produs pe Centura Capitalei, la intersectie cu A2. In urma accidentului, o persoana a fost ranita, fiind transportata la un spital din Bucuresti, informeaza News.ro.Accidentul a avut loc sambata in jurul orei 15:27 pe DNCB,…

- Un barbat a murit dupa ce si-a prins mana intr-un utilaj de la abatorul unde lucra. Un barbat de 48 de ani a murit vineri dimineața. Acesta si-a prins mana intr-un utilaj de la firma unde lucra, in localitatea Niculești, Dambovița. ISU Dambovita a fost solicitat, vineri, sa intervina pentru salvarea…

- O persoana și-a pierdut viața intr-un accident produs pe A1, la ieșirea din comuna Corbii Mari. pe A1, la ieșirea din comuna Corbii Mari. Pentru gestionarea situației de urgența a intervenit Garda Potlogi cu 1 autospeciala de stingere cu modul de descarcerare și o ambulanța SMURD, Detașamentul Titu…

- Red Carpet la Premiile Gopo 2023. Cum s-au afișat vedetele! Cea de-a 17-a ediție a Premiilor Gopo a avut loc aseara la Teatrul Național „I. L. Caragiale” din Bucuresti. Nume cunoscute din industria filmului au luat parte la ceremonie. Așa cum era de așteptat, au aparut pe covorul roșu purtand ținute…

- Accidentul s-a petrecut, luni, ieșirea din Sanandrei spre Carani, județul Timiș, dupa ce un șofer de 35 de ani a intrat in depașire fara sa se asigure și fara sa vada ca o alta mașina din spatele sau efectua aceeași manevra, informeaza Opinia Timișoarei . Cele doua mașini s-au ciocnit, iar cea condusa…

- Conductorul trenului implicat in accidentul din gara Galati a decedat la spital in urma unui stop cardio-respirator, informeaza sambata seara CFR Calatori. ‘Urmare accidentului feroviar care s-a produs in aceasta seara, in statia Galati, CFR Calatori anunta cu regret ca doamna conductor a trenului R…

- Poliția Capitalei a anunțat, marți dimineața, ca efectueaza percheziții in doua locații din București intr-un dosar penal fața de o persoana banuita de savarșirea infracțiunii de transmisie a serviciilor de radiodifuziune fara licența de emisie.Potrivit anchetatorilor in perioada iulie 2021- ianuarie…