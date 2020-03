Designerul Maria Lucia Hohan a refuzat carantina la intoarcerea din Italia! Sotul i-a facut plangere penala!

Stiri pe aceeasi tema

- A fost alerta pe Aeroportul Otopeni, unde mai mulți suspecți de noul tip de coronavirus intorși din Italia ar fi incercat sa pacaleasca autoritațile ca sa intre in țara fara sa fie nevoiți sa stea in carantina.

- Autoritatile de la Galati (unde au fost gasite cateva astfel de cazuri) au facut un apel la sinceritate si au atras atentia ca persoanele cu pricina risca sa se aleaga cu dosare penale. Au fost descoperite mai multe situatii de incalcare a regulilor privind izolarea si carantina.

- Autoritațile spaniole au decis punerea in carantina a 1.000 de turiști, intr-un hotel din Insulele Canare, din cauza unui turist gasit pozitiv la testul pentru coronavirus, noteaza Business Insider. Potrivit Business Insider, 1.000 de turiști sunt in carantina, intr-un hotel de 4 stele din Insulele…

- Pasagerii care vin din Italia - unde cinci persoane audecedat și peste 150 sunt infectate cu coronavirus, sunt verificate cand intrain Romania. La Institutul de Boli Infecțioase ”Matei Balș” suntanalizate mai multe probe de la persoane suspectate de infecție și inca seașteapta rezultatele. Ce se discuta…

- Epidemia de coronavirus care face ravagii in Italia a alertat intreaga Europa. Sunt 10 localitați din nordul Peninsulei aflate in carantina, cu școli, baruri și magazine inchise. In regiunea Lombardia au fost raportate peste 150 de cazuri de imbolnaviri și sunt deja 2 decese inregistrate. Autoritațile…

- Epidemia de coronavirus ia amploare in Italia unde numarul infectarilor a depasit 130. S-au inregistrat si doua decese. Autoritatile au luat masuri imediate: 12 localitati din provinciile Lombardia si Veneto sunt in carantina.

- Romanii care se intorc in țara din Veneto și Lombardia (Italia), unde s-au inregistrat cazuri de coronavirus, vor sta in carantina 14 zile, anunța Ministerul Sanatații. Pana acum, autoritațile italiene nu au anunțat romani care sa aiba noul coronavirus.Ministerul Sanatații arata intr-un comunicat…