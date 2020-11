Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu recent realizat de Institutul Joao Lobo Antunes de Medicina Moleculara (IMM) din Portugalia spune ca anticorpii impotriva SARS-CoV-2, virusul care declanseaza COVID-19, pot fi detectati pana la sapte luni dupa infectare la 90% dintre pacienti, informeaza miercuri Xinhua, citata de Agerpres.…

- Premierul Ludovic Orban a discutat la intrevederea pe care a avut-o marti, in cadrul vizitei efectuate in Statul Israel, cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu despre "posibilitatea productiei comune a vaccinului impotriva Covid-19", potrivit unui comunicat al Guvernului. "Cei doi prim-ministri…

- Pe 1 noiembrie, Israelul va incepe primele teste clinice ale unui vaccin, denumit „BriLife”, impotriva COVID-19 . Premierul Benjamin Netanyahu a mandatat, la inceputul pandemiei, Institutul Israelian de Cercetari Biologice (IIBR), o institutie publica, pentru dezvoltarea unui vaccin local impotriva…

- Seful echipei care a condus experimentul din Tokyo, a avertizat ca folosirea mastilor faciale nu evita complet contagierea cu noul coronavirus. "Important este sa nu avem prea multa incredere in masti", a precizat el.

- Asociația Pro Consumatori (APC) avertizeaza ca una din 5 maști folosite de romani in fata raspandirii virusului SARS-Cov-2 este masca fashion, și atrage atenția ca aceasta nu protejeaza contra infectarii cu noul coronavirus. Maștile fashion nu protejeaza impotriva transmiterii noului tip de coronavirus,…

- Maștile fashion nu protejeaza impotriva transmiterii noului tip de coronavirus. Asociația pentru Protecția Consumatorilor avertizeaza ca una din cinci maști folosite de romani este masca fashion. Asociația cere Ministerului Sanatații sa dispuna testarea siguranței acelor maști. APC recomanda ca in aceasta…

- In acest context, APC a atras atentia Ministerului Sanatatii ca in Romania se vand masti de protectie care induc in eroare consumatorii in privinta protectiei asigurate de aceste produse impotriva SARS-CoV-2. "In actualul context sanitar de crestere alarmanta a numarului de imbolnaviri cu…

- Autoritatile din Israel au initiat, duminica, relaxarea restrictiilor antiepidemice, instituite in urma cu o luna din cauza cresterii infectiilor SARS-CoV-2, informeaza site-ul Ynetnews.com.A fost a doua oara anul acesta cand in Israel au fost instituite interdictii generale de circulatie,…