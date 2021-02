Stiri pe aceeasi tema

- CFR Calatori informeaza ca, incepand cu data de 1 februarie 2021, 25 trenuri InterRegio (IR) vor deveni trenuri Regio-Expres (R-E), fara modificarea orariilor si a statiilor de sosiri /plecari.

- Putini sunt insa cei care stiu, ori macar banuiesc, ca falnicul Cazino din Constanta are un "verisorldquo; indepartat, tocmai in localitatea Panciu, din judetul Vrancea. Mai exact, este vorba despre Casa Milea, aflata pe strada Cuza Voda, la numarul 15. Construita la inceputul secolului XX, imobilul…

- Odata cu creșterea interesului pentru plațile digitale in contextul pandemiei CO-VID19, Visa lanseaza in Romania soluția Tap to Phone – o aplicație mobila simpla, care poate ajuta comercianții sa accepte plați contactless rapid și in siguranța, imbunatațind totodata experiența de plata pentru clienți.…

- Centrul Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV Constanta va beneficia de finantare nerambursabila din fonduri europene. In acest sens, CERONAV a transmis catre Organismul Intermediar pentru Transport un proiect in cadrul Programului Operational Infrastructura…

- In lumea antica, grecii si egiptenii intocmisera o lista cu cele sapte minuni ale lumii, in principal un ghid turistic pentru calatorii vremii care voiau sa vada cele mai cunoscute destinatii din acea perioada. Toate erau constructii antropice, facute de mana omului, destinatiile naturale nu erau incluse,…

- A fost convocat Consiliul local al municipiului Constanta in sedinta extraordinara, luni, 21 decembrie 2020, ora 09.00. Luni, 21 decembrie 2020, ora 09.000, a avut loc sedinta se va desfasura prin mijloace electronice, printr o platforma online de videoconferinta.UPDATE 1 27 de consilieri sunt prezenti,…

- Amintim ca seful serviciului iesean a fost gasit in trafic, pe 11 octombrie, conducand sub influenta bauturilor alcoolice. El a justificat atunci alcoolemia de 0,11 mg/l alcool pur in aerul expirat prin faptul ca a baut trei sticle de cidru. „Nu credeam ca de la trei sticle de cidru voi fi afectat,…

- Pana astazi, 20 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 591.294 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 498.777 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 3.350 cazuri…