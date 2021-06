Stiri pe aceeasi tema

- Printre interpretarile cele mai importante se numara rolurile sale romantice si dramatice, care au facut din Carla Fracci o adevarata stea a baletului mondial, precum Giselle, La Sylphide, Giulietta, Swanilda, Francesca da Rimini sau Medeea.Carla Fracci s-a nascut la Milano, la 20 august 1936 si a inceput…

- Platforma de socializare pentru video-uri de scurta durata TikTok lanseaza TikTok for Business in Romania. TikTok for Business vine cu soluții pentru specialiștii in marketing, prin care aceștia pot conecta brandurile cu comunitatea de pe TikTok. Prin TikTok for Business, compania va oferi suport și…

- Creatorul de moda israeliano-american Alber Elbaz, cel care a condus 14 ani casa de moda Lanvin inainte de a fi revocat in 2015, a murit la varsta de 59 de ani, a anuntat duminica intr-un comunicat grupul de lux Richemont, informeaza AFP, citata de Agerpres . „Socati si cu o mare tristete am aflat de…

- Unul dintre rarele tablouri semnate de Vincent van Gogh, “Scene de rue a Montmartre”, care se afla inca in posesia unui privat, a fost vandut joi la Paris pentru suma de 14 milioane de euro, informeaza News.ro. Acest lot a depasit estimarea stabilita intre 5 si 8 milioane de euro. Aceasta cumula trei…

- Andrei Aradoaie și Cristian Filip, cei doi boxeri de la lotul de seniori au un partener special de pregatire, pe pugilistul Cezar Juratoni, care peste cateva luni va boxa in primul meci la profesioniști dupa o pauza de un an și jumatate. Juratoni s-a lasat de box o perioada, a participat la un reality-show…

- Israelul iși redeschide parțial granițele, inclusiv pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv. Va fi permisa intrarea in țara a cel mult o mie de persoane pe zi, daca vin de la New York, Frankfurt, Paris, Londra, Kiev, Toronto și Hong Kong.