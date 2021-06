Stiri pe aceeasi tema

- Prima Doamna a Romaniei, Carmen Iohannis, nu platește pentru ținutele pe care le poarta la evenimentele importante, potrivit stilistei sale Andreea Tincu. Se pare ca soția președintelui Klaus Iohannis le poarta și apoi le inapoiaza.

- Klaus Iohannis a semnat vineri Decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 4/2021 pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a anunțat Administrația Prezidențiala.Potrivit modificarilor…

- Premierul Florin Citu a declarat, miercuri, ca la 1 iunie vor exista masuri de relaxare, chiar daca pragul de 5 milioane de persoane vaccinate nu va fi atins. ”Putem sa atingem cinci milioane, dar nu acesta este obiectivul. Obiectivul este sa depasim pandemia si nu se poate decat prin vaccinare”,…

- Klaus Iohannis: Trebuie sa aducem vaccinul mai aproape de oameni, primarii sa se implice activ in campania de vaccinare. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, marți, la finalul unei ședințe pe tema campaniei de vaccinare, ca maratoanele au fost un succes, insa vaccinul trebuie adus…

- „In privința evenimentelor culturale este imperativ sa gasim soluții pentru redeschiderea cat mai multor tipuri de evenimente, atat in exterior cat și in interior. Este evident rolul important pe care il are cultura in revenirea la normalitate. Ma bucur ca sunt proiecte pilot in acest domeniu și sper…

- Masurile graduale de relaxare vor fi luate in functie de evolutia pandemiei si de ritmul campaniei de vaccinare, a declarat, joi, presedintele Klaus Iohannis. Seful statului a spus ca a fost elaborat si un calendar care prevede un ritm de vaccinare de un milion de persoane lunar: „Am stabilit niste…

- In timp ce coalitia PNL-USRPLUS-UDMR da in clocot, ca urmare a remanierii ministrului Vlad Voiculescu, presedintele Klaus Iohannis refuza sa se implice public. Prima aparitie publica a presedintelui ultima saptamana va avea loc marti, 20 aprilie, de la ora 17.30, anunta Administratia Prezidentiala.…

- Profesorul Alexandru Rafila, deputat PSD și propunerea partidului pentru funcția de premier, susține ca o posibila soluție la deblocarea crizie actuale, atat politice, cat și medicale, ar fi organizarea alegerilor anticipate. El menționeaza ca in ultimul timp opinia publica este in favoarea partidului…