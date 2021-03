Stiri pe aceeasi tema

- “Prin Strategia de dezvoltare a comunei am cautat sa atingem tot ce ne propunem sa facem in prezent si pe viitor. Am proiecte dragi mie si care sunt sigur ca vor fi si pe placul locuitorilor comunei. De exemplu in blocul ANL care va avea 24 de apartamante, avem deja depuse peste 60 de cereri. Apoi asfaltarea…

- Doua proiecte importante pentru calitatea vieții maramureșenilor și pentru dezvoltarea județului vor fi susținute in acest an. „Proiectul parcurilor industriale, adoptat deja in Consiliul Județean, primește 5 milioane de lei, iar pentru depozitul temporar de deșeuri sunt prevazute 3 milioane de lei.…

- ”Comunitațile locale din Maramureș au foarte multe lipsuri la capitolul infrastructura rutiera iar sumele care vor ajunge in județ in urma aprobarii bugetului nu vor fi suficiente decat pentru o foarte mica parte din nevoile care trebuie acoperite. Voi incerca sa fiu in mod constant o voce a primarilor…

- A fost aprobat planul urbanistic zonal (PUZ) care prevede modernizarea Pieței Timotei Cipariu din Cluj-Napoca, unul dintre obiective fiind construirea unui nou parking subteran în zona. Proiectul a fost aprobat în cadrul ședinței de luni, 22…

- UPDATE - ”De fiecare data cand sunt invitat in Parlament si este respectata procedura, vin si raspund. In acelasi timp romanii ar trebui sa stie ca aceasta invitatie din partea grupului PSD nu are nicio legatura cu bugetul Romaniei. Ei m-au invitat sa vada cat rezist la injuraturile lor. Eu va spun…

- Primaria Alba Iulia va demola stadionul din cartierul Micești, iar in locul acestuia urmeaza sa fie construita o baza sportiva moderna in valoare de peste 5,6 milioane de lei. Proiectul derulat de Compania Naționala de Investiții va include un teren de fotbal cu gazon sintetic, un teren multifuncțional,…

- Primarul Andrei Volosevici a anunțat luni faptul ca pentru acest an și-a propus sa demareze lucrarile la Spitalul Municipal de Urgența Ploiești. Construirea acestei unitați spitalicești este așteptata de foarte mult timp de ploieșteni, insa pana in prezent a ramas doar la stadiul de proiect…

- Elementul surprinzator din moda anului 2020 a fost masca de fața, iar acum sunt disponibile numeroase versiuni festive și de lux, drept cadouri de Craciun. In Marea Britanie, oamenii invața sa și le fabrice singuri, iar ideile sunt tot mai interesante.