Design modern, calitate și igienă - covorașe profesionale de interior sau exterior (P) Fiecare casa, cladire de birouri, spital, hotel, magazin, restaurante, sali de sport, dar si oricare alte spatii deschise publicului larg, te va intampina la intrare cu un covoras special confectionat. Acesta are rolul de a infrumuseta zona de intrare, curatind si dezinfectand in acelasi timp pantofii tuturor celor care ne trec pragul. De dimensiuni mici, mari, traverse, simple, cu detalii, logo-uri, din aluminiu, dezinfectante, industriale sau pentru piscine, covorasele se regasesc intr-o gama variata, astfel incat fiecare dintre noi sa alegem varianta si modelul care ni se potrivesc. Covorase… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

