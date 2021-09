Stiri pe aceeasi tema

- In cultura noastra bucataria reprezinta atat camera in care este gatita mancarea, cat și cea in care familia se aduna pentru a se bucura impreuna de o masa delicioasa. Chiar daca in ultimele decenii tradiția și-a pierdut din importanța de odinioara, exista inca multe familii care se aduna la masa…

- In ultimii doi ani, probabil din cauza pandemiei și a restricțiilor, oamenii au inceput sa aprecieze tot mai mult atmosfera confortabila de acasa și un design bun in interiorul locuinței. Experții in design interior recomanda pentru acest an o serie de tendințe in ceea ce privește amenajarea interiorului…

- Știm deja - trendurile (in design interior, fashion și alte domenii) vin și pleaca. Insa au existat de-a lungul timpului tendințe care au dominat industria de amenajari interioare. Ultimul an și...

- Pandemia de coronavirus a schimbat radical viețile oamenilor de pe intreaga planeta, iar perioada de lockdown a facut, in cele mai multe cazuri, ca valorile și principiile de viața sa se transforme. Daca inainte de pandemie, jobul era centrul existenței adulților tineri, in prezent, locuința a devenit…

- Faptul ca ai inceput sa te gandești la ce ai putea schimba la locuința ta, denota un semn ca iți pasa de casa ta și de mediul in care traiești. Inainte de fiecare renovare stai și incerci sa faci un...

- Exista mai multe moduri in care va puteți amenaja o locuința. Unii il vad ca pe un simplu spațiu steril care ofera adapost fața de lumea exterioara. Cu toate acestea, din ce in ce mai mulți oameni iși privesc locuința mai mult din punct de vedere emoțional. Daca obiectivul dvs. este sa va construiți…

- In materie de design interior, confortul este cea mai importanta caracteristica, mai ales in tendințele ultimilor ani. Mulți dintre noi am petrecut și inca petrecem mult timp acasa. Munca de acasa va continua...

- Poate ca auzim des aceasta intrebarea, cea legata de costurile unui design interior,mai ales atunci cand anumite persoane se gandesc fie sa isi renoveze locuinta,fie doresc sa amenaje noua lor casa. Intrebarea este frecvent intalnita deoarece multa lume are senzatia ca design-ul interior este foarte…