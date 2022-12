Stiri pe aceeasi tema

Noaptea de duminica spre luni a fost una deosebit de geroasa pentru o data din luna decembrie in Elvetia, informeaza DPA.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a vizitat marți pe soldatii din apropierea frontului, in estul Ucrainei și a mulțumit tuturor celor implicați in efortul de razboi, pentru a marca astfel Ziua Forțelor Armate ale țarii, informeaza Rador.

In Suedia temperatura medie a crescut cu aproape 2 grade Celsius, de la finele secolului 19. Stratul de zapada dureaza acum cu 2 saptamani mai puțin, iar cantitatea de precipitații a crescut in aceasta perioada, informeaza Rador.

Ieri in capitala Ucrainei, Kiev, a cazut prima zapada. Temperatura diurna a fost minus 1°C, iar cea nocturna a fost de minus 4°C. Din cauza atacurilor Rusiei asupra infrastructurii, numeroase case au ramas fara electricitate și apa. Locuitorii capitalei se lupta pe de-o parte cu rachetele rusești,…

Comandamentul Operațional „Sud" al Ucrainei a raportat pe 28 octombrie ca trupele ruse le-au oferit localnicilor din apropiere de Herson doua zile inainte ca aceștia sa fie forțați sa-și paraseasca casele și sa fie duși in Crimeea ocupata de ruși, noteaza kyivindependent.

Inaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe, Josep Borrell, si-a declarat luni convingerea ca 'Rusia pierde' razboiul impotriva Ucrainei, potrivit EFE.

Unul din secretarii de stat din Ministerul Energiei, Dan Dragan, a declarat joi seara, la finalul ședinței de Guvern, ca el acasa iși seteaza o temperatura care sa asigure „un nivel confortabil si decent pentru cei mici", acea temperatura „potrivita" fiind in jurul valorii de 19-20 de grade, potrivit…

Un responsabil prorus numit de Moscova in administratia din regiunea Zaporojie (sudul Ucrainei) a declarat joi ca trupele ucrainene trebuie sa paraseasca imediat regiunea, in mare parte controlata de fortele ruse, intrucat, in caz contrar, dupa desfasurarea referendumului de alipire la Rusia vor…