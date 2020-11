Stiri pe aceeasi tema

- In urmatoarele trei saptamani vor fi operaționalizate la nivel național inca 280 de paturi de terapie intensiva, a declarat miercuri, ministrul Sanatații, Nelu Tataru, potrivit Agerpres. "In ultimele trei zile, am facut o evaluare la nivel national si in Bucuresti a evolutiei pandemiei si am cautat…

- Pentru situatia de peste 30 de ani si pentru autoritatile locale si neimplicare cred ca suntem vinovati toti din aceasta tara, nu numai sistemul medical, fiindca am acceptat timp de 30 de ani sa traim intr-o astfel de situatie medicala”, a afirmat Nelu Tataru, intrebat, sambata noapte, la spitalul mobil…

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, exclude cu fermitate soluția transferarii bolnavilor de COVID in strainatate, spunand ca Romania inca poate gestiona situatia. Asta in ciuda crizei de paturi ATI aparute recent și a anunțului facut de presedintele Iohannis care a spus ca a initiat contacte cu state…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi, la Timisoara, ca toate spitalele din tara trebuie sa aloce 10% din capacitatea de terapie intensiva si 15% din celelalte locuri pentru cazurile de infectari cu SARS-CoV-2, transmite Agerpres. “La nivel national, am cerut (acest lucru, n.r.) la spitalele…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat la Timisoara ca toate spitalele din tara trebuie sa aloce 10% din capacitatea de terapie intensiva si 15% din celelalte locuri pentru cazurile de infectari cu SARS-CoV-2.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, marti, ca, in acest moment, sunt locuri la terapie intensiva in Bucuresti, dar capacitatea de ocupare maxima ar putea fi atinsa. "In acest moment sunt locuri, dar sunt capacitati maxime care pot fi atinse in contextul in care nu gestionam bine si aceasta…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca nu se asteapta la “un nou lockdown”- stare de urgenta cu izolare la domiciliu -, ci doreste ca toata lumea sa respecte regulile pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus. Nelu Tataru nu a mai revenit la declarațiile privind a doua cocoașa a valului…

- Rata de infectare cu noul coronavirus pe fiecare localitate din Romania a fost publicata de Ministerul Sanatații. Documentul Ministerului Sanatații, cu datele pe baza carora fiecare școala decide scenariul din 14 septembrie, scrie edupedu.ro. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat ca “fiecare…