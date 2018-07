Desi Romania ofera investitorilor cele mai ridicate yield-uri din regiune, tranzactiile imobiliare pot fi numarate pe degete. Care este motivul?

Stiri pe aceeasi tema

- Desi piata de apartamente din Capitala a cunoscut in ultimii ani un ritm de crestere a preturilor mult mai temperat comparativ cu alte orase din tara (Cluj-Napoca sau Timisoara), cererea si veniturile mai ridicate de aici sunt percepute drept in masura...

- Aceasta numire concentreaza eforturile Honeywell de creștere continua in Europa Centrala și de Est. Honeywell ofera tehnologii conectate inovatoare generate din IoT, sprijinind creșterea industriilor și a economiilor din regiune. Honeywell (NYSE: HON) a anunțat numirea lui Ronald Binkofski in funcția…

- Furnizarea energiei in Europa Centrala este o problema de securitate si ea va fi tratata in mod adecvat numai daca dezvoltarea infrastructurilor necesare este realizata cu ajutorul finantarii de la Uniunea...

- Date ingrijoratoare privind evolutia tranzactiilor imobiliare.Numarul de tranzactii imobiliare inregistrate in luna mai in Romania a fost 58.794, cu 5% mai mic decat in aceeasi luna a anului trecut, arata datele transmise vineri de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI),…

- Romania este cea mai performanta tara din regiune, insa exista inca probleme legate de educatie si de faptul ca foarte multi oameni lucreaza in agricultura cu productivitate redusa, a declarat, marti, Thomas Farole, economist principal in cadrul Bancii Mondiale. Banca Mondială a lansat marţi,…

- Bursele de valori din București, Varșovia și Praga s-au intalnit cu investitorii americani in cadrul conferinței „Zilele investitorilor in Europa Centrala și de Est” dedicata promovarii oportunitaților de investiții ale țarilor lor Evenimentul a subliniat progresele realizate de piețele de capital și…

- Situatie incredibila la Astra Giurgiu. Fotbalistul Anatole Abang, atacantul giurgiuvenilor, ar fi in mijlocul unui caz cu iz penal. Gsp.ro scrie ca jucatorul camerunez ar fi furat 1.100 de lei din buzunarele coechipierilor sai si, mai mult, a incercat sa le subtilizeze si bani din cont dupa ce le-ar…

- Ion Ceban, candidatul Socialistilor la functia de primar de Chisinau, a avut, in 2017, venituri de 270 de mii de lei, dar si-a cumparat o masina noua, de peste 450 de mii de lei. In 2016, Ceban a primit, cu titlu de donatie, un apartament de 230 m.p. de la parintii sai, care au trecut cu traiul intr-o…