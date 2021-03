Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de futsal a Romaniei s-a reunit la finalul saptamanii trecute pentru urmatoarele doua jocuri din campania de calificare la EURO 2022, turneu gazduit de Olanda. Cu doua puncte dupa primele doua jocuri, acasa cu Serbia și in Macedonia de Nord, pe tricolorii pregatiți de Robert Lupu ii așteapta…

- SCM Timisoara va disputa in sfarsit meciuri in propria sala. „Leii” au obtinut din partea FR Baschet dreptul de a organiza turneele cu numarul 8 si 12 din actualul sezon de „criza” al Ligii Nationale. Perioada primului turneu atribuit orasului de pe Bega este 14-17 martie, conform clubului care va evolua…

- Andra și Catalin Maruța se afla in izolare, impreuna cu fetița lor Eva, dupa ce, potrivit PRO TV prezentatorul a anunțat ca s-ar fi infectat cu COVID-19. Chiar daca va trebui sa petreaca toata vacanța in casa, cei trei sunt intr-o forma buna, iar dovada sta in cele mai recente filmulețe și imagini cu…

- Batrana sala „Constantin Jude” a fost activata dupa multa vreme pentru o competitie foarte importanta. Romania a infruntat Serbia in primul joc din preliminariile Futsal Euro 2022 iar rezultatul final a fost stabilit inca din prima repriza. A fost 2-2 la Timisoara cu goluri marcate pentru ambele parti…

- Ioan Slavici a fost scriitor, jurnalist, pedagog roman și membru corespondent al Academiei Romane. Considerat un “instrument de observație excelent” al mediului rural, potrivit spuselor criticului George Calinescu, Slavici este unul dintre cei mai cunoscuți autori canonici cu importante scrieri in literatura…

- Orchestra de Camera Radio, dirijata de Tiberiu Soare, va sustine miercuri, de la ora 19,00, un concert live, fara public in sala, dedicat integral lui Mozart. "Dupa o "tacere" lasata peste Sala Radio din motive pandemice, muzica revine pe scena bucuresteana in 2021, in primul concert transmis in direct…

- Cluj-Napoca, Oradea și Constanța vor gazdui, joi și vineri, 15 ianuarie, noi meciuri din Liga Naționala de baschet masculin. CSM Miercurea Ciuc va juca la Oradea, urmand sa intalneasca, maine, de la ora 16.00, pe SCM Timișoara, iar vineri, pe CSM Oradea, incepand cu ora 19.00. Inaintea acestor turnee,…

- Au fost momente emoționante la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Timișoara. O pacienta in varsta de 95 de ani, internata in urma cu zece zile cu diagnosticul de infecție cu SARS CoV 2, a fost externata astazi. Este cel mai in varsta pacient tratat in unitatea sanitara…