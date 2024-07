Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Statelor Unite, Barack Obama, a afirmat in cercul sau de apropiați ca fostul sau vicepresedinte si actualul lider la Casa Alba, Joe Biden, ar trebui ia in considerare in mod serios retragerea din cursa prezidențiala, scrie, joi, Washington Post, citat de Agerpres.

- Presedintele american Joe Biden a promis luni ca va ramane in cursa prezidentiala, spunand ca este increzator ca alegatorii il doresc in continuare candidat al Partidului Democrat, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

- Joe Biden a declarat ca doar "Domnul Atotputernic" il poate face sa se retraga din cursa pentru Casa Alba și l-a numit pe contracandidatul sau, republicanul Donald Trump, o amenințare la adresa democrației, relateaza The Independent.

- Donald Trump este sigur ca va concura la alegerile prezidențiale din luna noiembrie a acestui an impotriva vicepreședintei Kamala Harris, pe care o numește „patetica și rea”. Trump a facut aceste afirmații in timp ce se relaxa pe un teren de golf, iar totul a fost filmat și postat pe o rețea de socializare.„Este…

- Vicepreședintele SUA, Kamala Harris, este vazuta ca principala opțiune pentru a-l inlocui pe președintele Joe Biden in cazul unei retrageri din cursa prezidențiala, conform oficialilor din echipa de campanie electorala, Casa Alba și Comitetul Național al Partidului Democrat, citat de agenția Reuters.…

- Joe Biden acorda primul interviu dupa dezbaterea de saptamana trecuta cu Donald Trump, in timp ce numarul politicienilor democrați care ii cer președintelui sa se retraga din cursa pentru Casa Alba este...

- Ambasadorul Romaniei in SUA, Andrei Muraru, a declarat, vineri seara, in cadrul emisiunii LIVE cu Alexandru Rotaru, de la Digi24, ca „pariul” Partidului Democrat din SUA pentru dezbaterea dintre Joe Biden și Donald Trump a fost „unul neinspirat”. Muraru a afirmat ca Democrații au mizat pe o dezbatere…

- Gavin Newsom, guvernatorul Californiei, este considerat drept politicianul favorit sa-l inlocuiasca pe Joe Biden in cazul in care actualul lider de la Casa Alba, in varsta de 81 de ani, ar decide sa se retraga din cursa prezidențiala.Newsom a fost „asaltat” de reporteri imediat dupa incheierea dezbaterii…