- Ploile torențiale au inundat case și drumuri din Grecia, iar un barbat a murit dupa ce un zid s-a prabușit din cauza vremii nefavorabile, au anunțat marți pompierii, potrivit Reuters. Torrential #rain in #Greece by storm #Daniel. Flash #flooding. 1 dead. City of #Volos hit particularly hard. #Thunderstorms…

- Hannah Emily Byrne, o polițista din UK, in varsta de 22 de ani, a fost gasita moarta pe marginea drumului in Corfu, de un barbat care trecea prin zona. El a alertat imediat poliția, insa medicii nu au mai putut face nimic pentru a o salva, relateza Mirror. Hannah Emily Byrne – a 22-year-old serving…

- Doi romani, soț și soție, au murit intr-un tragic accident de circulație pe autostrada Salonic – Serres, la intoarcerea din vacanța. Cei doi copii ai cuplului, de 7 și 10 ani, au supraviețuit și sunt internați in spital. MAE a anunțat autoritațile elene ca familia din țara va veni sa ia copiii acasa.…

- Tot mai mulți romani incearca sa-și vanda voucherele de vacanța și publica anunturi pe site-urile de mica publicitate sau pe retelele de socializare, asteptand oferte din partea cumparatorilor. De cele mai multe ori, cei care vand voucherele aleg sa renunte la o parte din valoarea lor, pentru a atrage…

- Zeci de pompierii romani intervin, luni, pentru stingerea unui incendiu in regiunea greaca Kouvaras. Pompierii romani dislocati in Grecia au fost solicitați sa intervina in zona Kouvaras, pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata. Astfel, peste 30 de pompieri cu 4 autospeciale de stingere,…

- Acropola din Atena este inchisa vineri, 14 iulie, in timpul celor mai calduroase ore ale zilei, lucru care probabil se va intampla și sambata, din cauza caniculei care afecteaza țara, a anuntat ministrul elen al Culturii. „Pentru protectia lucratorilor si (…) a vizitatorilor, cel putin la orele de varf,…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin reprezentantii Ambasadei Romaniei la Sofia si ai Consulatului General al Romaniei la Salonic, a monitorizat, sambata si duminica, situatia din punctele de trecere a frontierei dintre Republica Bulgaria si Republica Elena, in special PTF Makaza-Nymphaia si PTF Kulata-Promachonas.…

- O romanca in varsta de 63 de ani din Romania a murit miercuri in peninsula Halkidiki din Grecia, dupa ce i s-a facut rau intr-o taverna din zona Ouranoupoli. Moartea femeii atrage atenția inca o data asupra problemelor serviciilor sanitare din Grecia, dupa ce o ambulanța a ajuns pentru a-i acorda primul…