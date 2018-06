Desi FMI a avertizat Romania sa nu mai dea pe majorari salariale banii de reforme, ministrul Teodorovici se bucura si e optimist

Stiri pe aceeasi tema

- Romania este atractiva pentru investitori, dupa simplificarea legislației achizițiilor publice, promovarea proiectelor in parteneriat public privat, inființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și creșterea absorbției fondurilor europene, a declarat ministrul Eugen Teodorovici, intr-un comunicat. ...

- Romania ar putea iesi in decursul lunii iunie pe pietele externe pentru a se imprumuta, a anuntat, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Ministrul a explicat că, în prezent, procedurile sunt în derulare şi că această emisiune ar putea fi urmată de o alta…

- Ministerul de Finanțe spune ca Pilonul II de pensii va avea o pondere din ce in ce mai semnificativa in totalul cheltuielilor cu pensiile, din 2030, ajungand la o pondere in PIB de 1%, in 2070. Informațiile sunt cuprinse in Programul de Convergenta 2018-2021, publicat de Ministerul Finantelor Publice…

- Plenul Senatului a adoptat, miercuri, propunerea legislativa privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii, proiectului initial fiindu-i aduse o serie de amendamente. Proiectul a fost votat cu 72 de voturi "pentru", 30 "impotriva" si o abtinere. Liderul grupului…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, sustine ca proiectul care stabileste ca romanii din strainatate sa justifice sumele de peste 1.000 euro trimise in tara face parte din transpunerea unei prevederi europene, dar ca Romania nu ar trebui sa se grabeasca sa o transpuna. Afirmatia vine in…

- "Astazi aprobam ordonanta de urgenta care intareste rolul Comisiei Nationale de Prognoza, transformand-o in Comisia Nationala de Strategii si Prognoza, ca urmare a preluarii atributiilor in ceea ce priveste politicile publice, monitorizarea investitiilor majore in economie, precum si implementarea…

- Consumul este principalul element de crestere a economiei, iar acest lucru se va schimba, sustine Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, prezent la o conferinta organizata de Reprezentanta Comisiei Europene in Romania. "E adevarat ce se spune, ca astazi consumul reprezinta principalul…

