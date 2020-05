Stiri pe aceeasi tema

- PROGNOZA METEO LA NOAPTE. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare, la inceputul nopții mai ales in nordul, centrul și estul țarii, unde pe arii restranse vor mai fi averse și descarcari electrice, iar spre sfarșitul intervalului posibil in vest. Vantul va sufla slab și moderat, cu unele intensificari…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o noua avertizare de manifestari de instabilitate atmosferica, valabila in perioada vineri 1 mai, ora 12.00 – luni 4 mai, ora 22.00. Instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata in cea mai mare parte a țarii. Vor fi perioade in care se vor…

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBENInterval de valabilitate: 30 aprilie, ora 13 – 30 aprilie, ora 21Fenomene vizate: manifestari de instabilitate atmosferica temporar accentuataIn Dobrogea, jumatatea estica a Munteniei și in estul si sudul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferica…

- PROGNOZA METEO LA NOAPTE. Instabilitatea atmosferica se va menține accentuata in vestul și nord-vestul țarii, unde cerul va prezenta innorari și pe arii extinse, se vor semnala averse, insoțite și de descarcari electrice. In celelate regiuni, cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene, vor mai…

- IN ȚARA La noapte, cerul va fi variabil, cu innorari tempoare in special in vest, nord-vest, centru și la munte, unde pe arii in general restranse vor fi ploi de scurta durata posibil insoțite de descarcari electrice.Vantul va sufla slab și moderat, local cu intensificari trecatoare in prima…

- Vremea va fi predominant frumoasa si va continua sa se incalzeasca. Cerul va fi variabil, cu unele innorari dupa-amiaza in zona de munte, iar spre sfarsitul intervalului in nord-vest, dar numai izolat...

- Vremea 1 aprilie 2020. Astazi, vremea se va mentine deosebit de rece pentru aceasta perioada din an in toate zonele, dar cu precadere in cele sudice, unde si vantul va avea local si temporar intensificari, amplificand senzatia de frig. Temperaturile maxime se vor incadra intre 3 si 11 grade.Vremea 1…

PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 16.03.2020 ORA 08 – 17.03.2020 ORA 08 Valorile de temperatura vor marca o ușoara creștere. Cerul va fi mai mult