Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Simion (39 de ani) si Lidia Buble (26 de ani) s-au despartit dupa cinci ani de relatie. Prezentatorul de la „Neatza“ a fost cel care a confirmat ruptura, prin intermediul unui mesaj publicat pe contul sau de Instagram.

- De la inceputul anului tot mai multe voci susțin ca intre solista Lidia Buble și prezentatorul de televiziune Razvan Simion n-ar mai fi nimic. Decat afaceri, pe care le manageriaza impreuna. Iata ca vedeta TV a publicat un mesaj care ar putea face lumina in cazul celor doi și i-a pus pe jar pe fanii...…

- Doinița Oancea are un mare motiv de bucurie! Astazi, iubitul sau iși aniverseaza ziua de naștere. Pentru a celebra acest eveniment, celebra actrița le-a impartașit fanilor mai multe fotografii emoționante cu cei doi și i-a facut acestuia o declarație de dragoste.

- Lidia Buble și Razvan Simion traiesc o frumoasa poveste de dragsote de mai mult timp. De ceva timp insa, se pare ca intre cei doi, situația nu mai e atat de roz. Artista a plecat de o saptamana la parinți, la Deva, iar prezentatorul TV a fost surprins acasa la o altafemeie.Recent, Razvan Simion a fost…

- Romanii au inceput sa caute locuri in care isi pot petrece concediile Foto: Arhiva. În ultima saptamâna, numarul celor care au început sa se uite dupa locuri în care își pot petrece concediile a crescut cu 30%, arata un studiu facut de o platforma de cautari.…

- Lidia Buble este una dintre cele mai apreciate cantarețe de la noi, insa puțini sunt cei care știu ca artista ascunde un semn din naștere foarte vizil. Cantareața a povestit despre asta pe contul sau de socializare și cu il asociaza.

- Luptatorul constantean Alex Filip, care si a anuntat retragerea din activitatea competitionala in aceasta vara, cu ocazia meciului pe care l va sustine in gala OSS Fighters, de la Mamaia, a efectuat pe parcursul carierei sale din kickboxing care i a urmat celei din Kyokushin Karate , mai multe stagii…

- Mariah Carey iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Renumita cantareața a implinit 50 de ani.Mariah Carey s-a nascut la 27 martie 1970 in Huntington, Long Island (New York). A absolvit liceul Harborfields din Greenlawn, New York.